СМИ рассказали о прослушке чиновников из Дагестана с 2014 года

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) прослушивала телефоны чиновников из Дагестана, начиная с 2014 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным источника издания, прослушивались телефоны практически всех ключевых чиновников правительства Дагестана, в том числе экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова. При этом среди записей есть разговор с участием бывшего премьера Гамидова, который открыто требовал от подчиненного увеличить смету расходов по строящемуся на бюджетные деньги объекту.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Гамидова и его заместителя, которые подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает издание, Гамидову по результатам экспертиз могут быть предъявлены новые обвинения. Так, согласно выводам экспертов, более чем на 20 млн рублей была завышена сметная стоимость работ при расширении автотрассы Махачкала—Каспийск. По версии следствия, часть средств предприниматели отдали заказчикам работ, а те — членам правительства республики.

Помимо этого дагестанские чиновники также тратили госсредства даже на обустройство личных объектов.

Антикоррупционные проверки проводятся в Дагестане с февраля, возбуждено более 70 уголовных дел.