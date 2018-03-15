15 марта 2018, 16:41
Олега Табакова похоронили рядом с Броневым и Зельдиным
Актер и режиссер Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает агентство «Москва».
Могила артиста находится на Центральной аллее — там покоятся Леонид Броневой, Владимир Зельдин, Илья Глазунов и другие известные люди.
В последний путь Табакова проводили десятки человек — родные артиста, его коллеги и другие деятели искусства.
Порядок обеспечивали сотрудники Росгвардии.
Табаков скончался 12 марта в возрасте 82 лет. С ноября он находился в тяжелом состоянии в реанимации.
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