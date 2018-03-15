Великобритания предоставит ОЗХО образцы вещества по делу Скрипаля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон пообещал предоставить для оценки Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) образцы вещества, которым, предположительно, были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом сообщает Reuters.

«Боюсь, у нас есть неоспоримые доказательства того, что это Россия. Самодовольный саркастический ответ, который мы услышали от русских, указывает на их основную вину», — заявил он BBC.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев выразил уверенность в том, что дело о допинге керлингиста Александра Крушельницкого и отравление экс-офицера ГРУ Скрипаля связаны.

«Авторы истории с подсыпанным допингом керлингисту Крушельницкому и отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля — одни и те же. Все это — целенаправленные атаки на Россию, умело срежиссированные в преддверии крупнейших спортивных событий», — цитирует Свищева «Интерфакс».

Президент федерации отметил, что параллель между случаями провести легко: Крушельницкий был обвинен в нарушении антидопинговых правил сразу же после получения бронзовой медали ОИ-2018, в случае со Скрипалем «нагло спешит заявить» о причастности российских спецслужб премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«Ни доказательств, ни улик — одни голословные обвинения, ультиматумы, угрозы бойкотировать чемпионат мира по футболу в России и объявить нашу страну агрессором», — сказал депутат.