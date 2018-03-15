Савченко пришла в Раду с гранатами и пистолетом

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко пронесла в зал для заседаний оружие, сообщает «Украинская правда».

По данным источников газеты в парламенте, Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет. Охрана ее не задерживала из-за депутатской неприкосновенности.

Однако, как пишет издание, именно охранники обнаружили у Савченко гранаты и предупредили охрану спикера парламента Андрея Парубия.

«Тот пошел в кулуары искать Савченко, чтобы она не сделала ничего плохого. Депутаты ее встретили и отвели на разговор в кабинет председателя ВР», — говорится в заметке.

Опубликованы кадры, где Савченко выводят из зала заседаний.

Ранее 15 марта генпрокурор Украины обвинил Савченко в подготовке теракта в здании Рады: якобы она с сообщниками собиралась напасть на парламент с гранатометами и огнестрельным оружием.