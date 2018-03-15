Собчак и Гудков решили создать «Партию перемен»

Политик Дмитрий Гудков и кандидат в президенты Ксения Собчак объявили о создании своей партии.

«Мы с Ксенией Собчак пока условно называем ее "Партия перемен" (к лучшему)», — говорится в телеграме Гудкова.

Партия будет зарегистрирована на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева, от которой Собчак баллотируется.

«Почему не с нуля? — Потому что у ГИ есть лицензия. А новой оппозиционной партии в современной России эту самую лицензию получить нереально», — пишет Гудков.

По его словам, с Нечаевым он сотрудничал «еще на региональных кампаниях 2015 года», а сейчас руководитель «Гражданской инициативы» «решил "дать дорогу молодым", использовав свой политический ресурс».

На вопрос, почему Гудков решил создать коалицию с Собчак, он сам же отвечает, что знает ее еще с выступлений на Болотной площади в 2011 году.

«Она отличный политический журналист (-ка), успешный предприниматель (-ница) и не изменяла своим взглядам за эти годы», — добавил политик.