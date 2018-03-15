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15 марта 2018, 12:51
Борис Джонсон Великобритания Владимир Путин отравление Сергей Скрипаль

Глава британского МИДа пригрозил «друзьям Путина»

Борис Джонсон
Борис Джонсон
UK in Japan- FCO

Глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Великобритания может начать расследование в отношении так называемых друзей президента РФ Владимира Путина, имеющих активы в этой стране, в ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает Reuters

По словам Джонсона, приближенные к Владимиру Путину и обогатившиеся благодаря связям с российским президентом лица в скором времени могут заинтересовать британскую полицию. 

15 марта глава МИД Великобритании Борис Джонсон также пообещал предоставить для оценки Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) образцы вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипаль и его дочь. 

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона готовит ответ властям Великобритании на ультиматум и высылку дипломатов под предлогом предполагаемой причастности Москвы к отравлению.

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