Россия вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия «обязательно и скоро» вышлет из страны британских дипломатов, сообщает РИА Новости. Его слова об ответных мерах подтвердила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Официальный представитель Кремля Дмитрий песков заявил, что обвинения британской стороны по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери содержат все признаки провокации, сообщает RT.

«Обвинения стали звучать даже до того момента, как могла появиться хоть какая-то информация об использованном веществе, что само по себе говорит о присутствии в этой ситуации всех признаков провокации в отношении России», — заявил Песков.