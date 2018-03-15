Власти Москвы отказались предоставлять льготную ипотеку по реновации

Заместитель столичного градоначальника Марат Хуснуллин сообщил «Коммерсанту», что мэрия не собирается предоставлять льготную ипотеку участникам программы реновации. Он уточнил, что от идеи пришлось отказаться, так как ставки Центробанка «из года в год падают, количество ипотечных кредитов увеличивается».

«За последний год очень серьезно доля ипотечных кредитов на рынке новостроек в Москве выросла. Мы разработали уже и утвердили положение о возможности дополнительной докупки квадратных метров, пока будем идти возможностью предоставления дополнительных метров. А уже брать человеку ипотеку или искать другие источники — это желания и возможности самого человека»,— цитирует ТАСС Хуснуллина.

Ранее столичные власти в рамках программы реновации предложили жильцам сносимых домов либо переехать в равнозначное по площади жилье в новостройке, либо доплатить за метраж и переехать в большую по площади квартиру, причем мэрия пообещала 10-процентную скидку от рыночной стоимости покупаемого жилья.