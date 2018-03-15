Минздрав опроверг возможность компенсации за неиспользованные услуги ОМС

Министерство здравоохранения России предупреждает о мошенниках, которые предлагают денежное возмещение за период, когда человек платил за полис ОМС, но не пользовался медицинскими услугами.

Там отметили, что законодательство «не предусматривает возмещения денежных средств застрахованному гражданину за неиспользованное право на оказание бесплатной медицинской помощи» (цитата «Интерфакса»).

В ведомстве отметили, что решили дать пояснения в связи с ростом количества обращений, поступающих в ведомство по этому вопросу.

Этот вид мошенничества не нов. Например, в 2011 году газета «АиФ» писала о том, как к жильцам многоэтажки пришел некий мужчина, заявивший, что «каждый год на медицинский полис поступает по три тысячи рублей, и если в текущем году болеть не приходилось, то эти деньги можно вернуть».

Вместе с ним пришел юрист, который обещал помочь вернуть эти деньги за 500 рублей с человека, однако после уплаты этого взноса жильцы ничего не получили.