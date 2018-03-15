Верховный суд признал законной трансляцию послания и показ фильма «Путин»

Верховный суд России признал законной трансляцию послания действующего президента Владимира Путина Федеральному собранию, а также показ фильма «Путин» Оливера Стоуна во время предвыборной гонки. Об этом сообщает «Интерфакс».

С иском обращался Николай Рыбаков — представитель кандидата в президенты от партии «Яблоко» Григория Явлинского.

О том, что трансляция послания и показ фильма не противоречат законодательству, ранее говорили в ЦИК и Генпрокуратуре. При этом ЦИК рекомендовал Первому каналу перенести показ фильма на время после выборов. Телеканал действительно отменил показ последней, четвертой серии фильма.

Одновременно в последние дни перед выборами в соцсетях были опубликованы два фильма о Путине производства ВГТРК.

Фильм «Миропорядок 2018» снял журналист Владимир Соловьев. Двухсерийный фильм «Путин» — глава пресс-службы избирательного штаба действующего президента Андрей Кондрашов.

Федеральные СМИ активно обсуждали и цитировали эти фильмы.

Глава ЦИК Элла Памфилова не нашла в выходе фильмов нарушений закона, она заявила: «Мы не регулируем интернет».