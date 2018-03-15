Пригожин отказался от походов в «Макдоналдс» из-за санкций

Бизнесмен Евгений Пригожин, попавший под последние санкции США, заявил РИА Новости, что у него нет бизнеса в Америке, а в ответ он не будет ходить в «Макдоналдс».

Ранее сегодня Минфин США расширил санкции в отношении россиян, которых власти страны обвиняют во вмешательстве в выборы в 2016 году. В список также попало Агентство интернет-исследований, которое возглавляет Пригожин. И две его компании — «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг», которые частично финансируют Агентство интернет-исследований.

Сам Пригожин впервые попал под санкции в конце 2016 года. Его компании «Конкорд» находятся под ограничениями с лета 2017 года.

«"Конкорд" уже трижды попадал под санкции, я сам трижды или четырежды — уже устал считать и не помню. Никакого бизнеса ни в США, ни с американцами у меня нет. Меня это не беспокоит. Теперь разве что в "Макдональдс" ходить не буду», — заявил предприниматель.