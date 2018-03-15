Путин назвал свой псевдоним во время работы в разведке

Оперативным псевдонимом президента РФ Владимира Путина во время его работы в разведке был Плавун. Об этом глава государства рассказал во второй части документального фильма Путин, выложенного накануне в соцсетях.

В ходе интервью автору фильма Андрею Кондрашову президент рассказал о периоде учебы в 1980-е годы в бывшем Краснознаменном институте имени Андропова, который сейчас называется Академией внешней разведки.

Путин отметил, что сам псевдоним не выбирал, псевдонимы назначало руководство курса. Говоря о том, знал ли кто-нибудь еще о его псевдониме, российский лидер отметил, что об этом не принято было рассказывать, так как никто из студентов не должен был знать фамилии друг друга.

Экс-руководитель Путина по работе в советской разведке в фильме рассказал, что с удовольствием принял его на работу. Представитель КГБ при МГБ ГДР в 1980-х годах полковник Лазарь Матвеев сообщил, что взял приехавшего в Восточную Германию разведчика-новичка Путина на службу, когда узнал об образовании будущего президента.