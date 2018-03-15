Москва и Петербург поднялись в рейтинге самых дорогих городов

Исследовательская компания британского журнала The Economist опубликовала ежегодный рейтинг стоимости жизни в разных городах мира (Worldwide Cost of Living). Всего в список вошли 133 города. За основу (100 баллов или 100% был взят уровень жизни в Нью-Йорке).

Самым дорогим городом оказался Сингапур (116% от стоимости товаров и услуг в Нью-Йорке). Затем следуют Париж и Цюрих (оба по 112%), Гонконг (111%) и Осло (107%).

Москва и Санкт-Петербург заняли соответственно 12-е и 14-е места списка. За год оба города поднялись на шесть пунктов.

Самыми дешевыми городами мира исследователи называют Дамаск, Каракас, Алма-Ату, нигерийский Лагос и индийский Бангалор.