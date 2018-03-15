США добавили в санкционный список Агентство интернет-исследований

США расширили ограничения в отношении России, добавив в санкционный список Агентство интернет-исследований и 14 физических лиц, которые Вашингтон связывает с Агентством. Об этом говорится на сайте Минфина США.

В феврале американский Минюст предъявил обвинение 13 россиянам и трем фирмам, обвинив их во вмешательстве в президентские выборы в США.

Речь шла об Агентстве интернет-исследований, которое часто фигурирует в СМИ как «фабрика троллей», о главе компании Евгении Пригожине, бывших сотрудниках этой компании и еще двух фирм Пригожина — «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и «Конкорд Кейтеринг».