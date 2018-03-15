Генпрокурор Украины обвинил Савченко в подготовке теракта в Раде

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что депутат Надежда Савченко планировала теракт в Верховной Раде. Об этом сообщает «Украинская правда».

Луценко заявил, что намерен внести представление на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко.

Савченко при этом обвинила Луценко в том, что тот призывал с трибуны идти в наступление на протестующих на Майдане, а также покрывал Андрея Парубия (в тот период спикера Рады), который, по ее словам, причастен к обстрелу демонстрантов.

Между тем Рада исключила Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, решение поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.



Ранее Луценко заявил, что потребует ареста Савченко в случае ее неявки на допрос СБУ по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Накануне украинские СМИ сообщали, что украинские власти собираются обвинить Надежду Савченко в подготовке военного переворота. Следователи якобы выяснили, что Савченко полгода назад обсуждала с высокопоставленными офицерами Минобороны возможный переворот. С доставкой оружия для заговорщиков помог депутат и руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, согласившийся участвовать в перевороте, утверждают источники.