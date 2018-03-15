СК нашел собственника выпавших из самолета слитков драгметаллов

Слитки, выпавшие из самолета в Якутии, принадлежат Чукотской горно-геологической компании. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

У самолета Ан-12, вылетавшего сегодня из Якутска, при наборе высоты вырвало створку грузового люка. Как сообщает СК, это произошло из-за смещения груза — «концентрата, содержащего драгоценный металл, в слитках весом около 9,3 тонн».

Створка грузового люка упала на территорию авторынка, никто не пострадал.

Самолет также смог благополучно приземлиться.

В канадской компании Kinross Gold, которой принадлежит Чукотская горно-геологическая компания, заявили «Интерфаксу», что в аэропорту рассыпались слитки Доре — сплав золота с серебром. Они перевозились с чукотского рудника Купол.

«Весь груз собран, поэтому вопрос страховки не стоит. Также хочу отметить, что на борту находились 7 членов экипажа и 2 представителя компании, никто из них не пострадал», — сообщил глава московского представительства Kinross Gold Станислав Бородюк.