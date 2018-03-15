«Сколково» проводит крупнейший в Восточной Европе робототехнический Форум 24 апреля

В Технопарке «Сколково» 24 апреля 2018 года пройдёт международный робототехнический Форум Skolkovo Robotics – главное отраслевое мероприятие в Восточной Европе, организованное Фондом «Сколково». Форум предоставляет площадку для эффективного диалога представителей реального сектора экономики, профессионалов отрасли, венчурных инвесторов и стартапов. Регистрация участников открыта на сайте Форума.

«Фонд “Сколково” уже в шестой раз проводит Skolkovo Robotics, – комментирует предстоящее мероприятие Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково». – За эти годы произошел мощный рывок в развитии отрасли, повысились уровень и статус мероприятия. Подтверждение тому – участие в Форуме ведущих учёных (KAIST, Imperial College London, Technion, ETH), основателей и сотрудников отраслевых гигантов (nuTonomy, Medrobotics, DJI, Amazon), т.е. тех, кто создаёт историю мировой робототехники. Также мы с гордостью можем говорить о наших компаниях-резидентах, которые уже сегодня могут составить достойную конкуренцию иностранным производителям».

Кирилл Каем пригласил всех, кто хочет быть в курсе робототехнической повестки дня и получить полезные знания от лидеров, на робототехнический Форум. В программе Skolkovo Robotics, преемника одноимённой ежегодной международной конференции, проходившей в «Сколково» с 2013 года, – сессии по ключевым направлениям развития робототехники, практические и образовательные мастер-классы, деловые встречи, выставка. Ожидается около 5000 участников, в том числе, более 100 международных экспертов из США, Германии, Франции, Южной Кореи, Израиля, Канады и других стран.

Среди лекторов Skolkovo Robotics 2018:

Ли Суён, директор Центра изучения мозга Корейского института передовых технологий (KAIST);

Алон Вульф, основатель и директор Лаборатории биоробототехники и биомеханики Техниона — Израильского технологического института, сооснователь компании Medrobotics;

Эмилио Фраццоли, директор по науке компании — разработчика автономных транспортных систем nuTonomy;

Майк Майер, глава департамента технических продаж систем захвата немецкой компании SCHUNK;

Екатерина Березий, генеральный директор компании «ЭкзоАтлет», работающей над созданием медицинского экзоскелета для реабилитации;

Ольга Ускова, основатель и президент группы компаний «Когнитивные технологии» —российского разработчика программного обеспечения и ИТ-решений;

Алексей Южаков, генеральный директор компании «Промобот», создатель первого автономного робота-промоутера.

Общая площадь выставочного пространства с самой высокой в Восточной Европе концентрацией проектов в области робототехники экспонатов на квадратный метр составит более 8000 кв. м. В этом году инновационные разработки представят не только российские, но и международные компании.

Дата и место проведения Форума: 24 апреля 2018 года, Технопарк «Сколково», Большой бульвар, д.42, стр.1

Аккредитация СМИ.

Дополнительные вопросы: SkRoboForum@sk.ru .