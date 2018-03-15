США и европейские страны выступили совместно с британцами по делу Скрипаля

США, Германия, Франция и Великобритания выступили с совместным заявлением в связи с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В документе, размещенном, в частности, на сайте правительства ФРГ, говорится, что боевое нервно-паралитическое отравляющее вещество, которым пытались убить Скрипаля, было «разработано Россией». И что подобное вещество было впервые применено в Европе со времен Второй мировой войны.

«Речь идет о посягательстве на суверенитет Соединенного Королевства», — отмечают авторы послания.

Кроме того в заявлении говорится, что Великобритания «детально обосновала своим партнерам, что ответственность за нападение с высокой вероятностью несет Россия».

«Мы разделяем оценку Соединенного Королевства в том, что не существует правдоподобного альтернативного объяснения, и отмечаем, что отказ России ответить на законные вопросы правительства Соединенного Королевства дает дополнительное основание считать ее ответственной», — отмечают страны-подписанты.

«Мы призываем Россию прокомментировать любые вопросы, связанные с нападением в Солсбери. В частности, России следует в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия», — говорится в послании.