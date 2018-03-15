Премьеры Словакии и Словении объявили об уходе в отставку

Премьер-министр Словении Миро Церар и глава правительства Словакии Роберт Фицо объявили о намерении уйти в отставку со своих постов. Об это сообщает Reuters.

Миро Церар заявил о своем уходе еще в 2017 году, после отмены Верховным судом результатов референдума по проекту финансирования железной дороги Копер — Дивача. Он назвал решение суда «последней каплей», переполнившей чашу терпения правительства.

15 марта об отставке Церара будет официально проинформирован президент Словении Борут Пахор. Глава государства организует и проведет парламентские выборы, запланированные на начало лета. Об их дате будет объявлено особо.

Премьер Словакии Роберт Фицо уйдет в отставку в результате скандала, случившегося после убийства журналиста Яна Куциака и его невесты в конце февраля. Он расследовал случаи коррупции и возможные связи словацких политиков с итальянской мафией. Премьер-министр уже известил президента республики Андрея Киску о своем решении.

Фицо также сообщил, что условием его ухода является выполнение трех условий. Президент должен уважать результаты состоявшихся в 2016 году выборов, соблюдать коалиционное соглашение между составляющими в парламенте большинство партиями, и назначение новым главой правительства представителем партии «Направление — социальная демократия».