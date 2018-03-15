Путин обсудил с Совбезом ситуацию со Скрипалем

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Как сообщает пресс-служба Кремля, «состоялось детальное обсуждение ситуации, возникшей в российско-британских отношениях на фоне так называемого "дела Скрипаля"».

«Была высказана крайняя обеспокоенность в связи с деструктивной и провокационной позицией, занятой британской стороной», — отмечается в пресс-релизе.

В ответ на попытку убийства экс-сотрудника ГРУ в британском Солсбери Лондон высылает 23 российских дипломатов. Москва в ответ вышлет сотрудников британской дипмиссии.

Тем временем Великобритания, США, Германия и Франция обнародовали совместное заявление по делу Скрипаля. В документе, размещенном на сайте германского правительства, говорится, что использование нервно-паралитического яда, «разработанного Россией, является первым применением такого нейротоксина в Европе со времен Второй мировой войны».

«Речь идет о нападении на суверенитет Соединенного Королевства», — отмечают авторы послания.

В заявлении говорится, что Великобритания «детально обосновала своим партнерам, что ответственность за нападение с высокой вероятностью несет Россия».

«Мы призываем Россию прокомментировать любые вопросы, связанные с нападением в Солсбери. В частности, России следует в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия», — говорится в документе.