Ростуризм отметил рост потока туристов из США в Россию‍

Глава Ростуризма Олег Сафонов в интервью «Известиям» сообщил об увеличении числа американских туристов за девять месяцев 2017 года на 25% по сравнению с 2016 годом. Он предположил, что этому способствовала кампания по дискредитации России.

«Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть. Они видят современную, мирную и развитую страну», — сказал Сафонов.

Сафонов также рассказал о разработке новой федеральной целевой программы по развитию туризма на 2019-2025 годы. Глава Ростуризма сообщил, что на ее финансирование потребуется около 387,63 млрд рублей. По его подсчетам, к 2022 году Ростуризм сможет увеличить пассажиропоток на 20-25%.