В Дагестане нашли нарушения в работе ста руководителей

Среди руководителей, работающих в Дагестане, не менее ста человек уличены в различных нарушениях. Об этом заявил врио главы республики Владимир Васильев.

«Сейчас у меня есть материал минимум на сто руководителей о различных нарушениях определенных требований», — цитирует его «Интерфакс».

При этом, как отметил Васильев, «у нас не стоит задача всех посадить».

Какие именно были найдены нарушения и у каких чиновников, не сообщается.

Ранее сегодня Васильев заявил, что и. о. министра ЖКХ республики Ибрагим Казибеков объявлен в розыск.

В начале февраля были арестованы врио главы правительства Дагестана, двое его заместителей, а также министр образования и науки. Все они вскоре лишились своих должностей.

Бывших чиновников обвиняют в хищении бюджетных средств.