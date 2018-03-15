В Дагестане нашли нарушения в работе ста руководителей
Среди руководителей, работающих в Дагестане, не менее ста человек уличены в различных нарушениях. Об этом заявил врио главы республики Владимир Васильев.
«Сейчас у меня есть материал минимум на сто руководителей о различных нарушениях определенных требований», — цитирует его «Интерфакс».
При этом, как отметил Васильев, «у нас не стоит задача всех посадить».
Какие именно были найдены нарушения и у каких чиновников, не сообщается.
Ранее сегодня Васильев заявил, что и. о. министра ЖКХ республики Ибрагим Казибеков объявлен в розыск.
В начале февраля были арестованы врио главы правительства Дагестана, двое его заместителей, а также министр образования и науки. Все они вскоре лишились своих должностей.
Бывших чиновников обвиняют в хищении бюджетных средств.