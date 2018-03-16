ОЗХО призналась в отсутствии сведений о «Новичке»

Пресс-служба Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила об отсутствии группы отравляющих веществ класса «Новичок» в странах, подписавших Конвенцию о запрещении химоружия.

«Нет данных о том, что нервно-паралитические отравляющие вещества группы «Новичок» были заявлены какой-либо стороной, подписавшей Конвенцию о запрещении химоружия», — приводит РИА Новости пресс-релиз ОЗХО.

Эксперты организации собирают и анализируют «имеющуюся научную и техническую информацию» о «Новичке», которым, как считают британские следователи, были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сегодня было обнародовано предположение о том, что яд мог находиться в чемодане, который девушка привезла с собой в Солсбери и распаковала в отцовской квартире.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ об отравлении Скрипалей мог исходить лично от российского Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это обвинение «ничем иным как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия».