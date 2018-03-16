Россиян на Украине лишили возможности выбрать президента РФ

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил в своем Facebook, что граждане России, которые 18 марта будут находиться на украинской территории, не смогут проголосовать на выборах президента РФ.

Как указывает Аваков, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не предусматривает доступ граждан РФ к этим объектам 18 марта для голосования на выборах.

Попасть в дипучреждения РФ смогут лишь лица, обладающие дипломатическим статусом, добавил глава МВД Украины.

Ранее посольство России в Киеве сообщало, что на территории Украины откроются четыре участка для голосования во время проведения выборов президента РФ — в самом посольстве и в генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове.