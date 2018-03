Под рухнувшим мостом в Майами погибли четверо

Под обрушившимся накануне пешеходным мостом в пригороде Майами (Флорида, США) погибли по меньшей мере четыре человека, передает телеканал CNN. Разбор завалов продолжается, под ними могут обнаружиться другие жертвы.

Известно, что на момент обрушения под только что построенным и еще не введенным в эксплуатацию мостом находились восемь автомобилей.

После ЧП были госпитализированы восемь пострадавших, включая двух в критическом состоянии и одного в состоянии комы.

Heartbreaking images. Friend just sent me this video from Miami. You could hear someone saying “the bridge fell on us” @ActionNewsJax @WOKVNews #FIUBridgeCollapse pic.twitter.com/jCZElP5eTi