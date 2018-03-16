В Киеве завели дело о выборах президента России в Крыму

Украинская прокуратура Автономной Республики Крым, находящаяся в Киеве, возбудила уголовное дело по факту организации выборов президента России на полуострове. Об этом сообщает «Украинская правда».

Производство открыто по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и о предоставлении ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификации избирательных документов.

Глава МИД Украины Павел Климкин ранее призывал жителей Крыма не принимать участие в выборах президента России, а также не способствовать их проведению. Президент страны Петр Порошенко просил страны «Большой семерки» не признавать выборы и их результаты.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума в марте 2014 года. Украина до сих пор называет Крым украинской временно оккупированной территорией и не признает результаты референдума.