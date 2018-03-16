СКР возбудил дела о покушении на дочь Скрипаля и убийстве Глушкова

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ возбудило уголовные дела по фактам покушения на дочь бывшего сотрудника ГРУ Юлию Скрипаль в Солсбери и убийства Николая Глушкова в Лондоне, сообщает пресс-служба СКР.

Следком подчеркивает, что и Юлия Скрипаль, и Николай Глушков являются гражданами Российской Федерации.

Расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права, к нему привлекут высококвалифицированных экспертов, отмечают в СКР. В ведомстве также подчеркивают, что следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании.

Напомним, о смерти бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» и соратника Бориса Березовского Николая Глушкова стало известно вечером 12 марта. По неподтвержденным данным, основной версией следствия является суицид.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия еще до того были обнаружены в бессознательном состоянии на уличной скамейке в Солсбери. Британское правительство считает, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии мог исходить лично от президента России Владимира Путина. В Кремле это обвинение назвали «шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличий».