Минздрав указал на ошибки в проекте запрета электронных сигарет

Министерство здравоохранения РФ отказалось утвердить подготовленные минпромторгом законопроекты, регулирующие использование электронных сигарет и устройств для потребления нагреваемого табака. Причина отказа — в том, что ряд положений из этих документов противоречат действующим нормативам и, как пояснили в пресс-службе минздрава, «порождают коллизию норм права».

Речь идет о законах «О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака», «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе», «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», уточняет RNS, в чьем распоряжении имеются копии всех документов.

Этот пакет предусматривает запрет на «продажу никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, несовершеннолетним и несовершеннолетними».

Также министерство промышленности и торговли предлагает запретить курение электронных сигарет в «помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями органов по делам молодежи, в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления, в помещениях учреждений культуры, на объектах спорта, в помещениях медицинских организаций, на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, на детских площадках, в лифтах многоквартирных домов».

Разрешение пользоваться электронными сигаретами и их аналогами на работе действует «в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции», и для этого, что логично, требуется санкция работодателя.