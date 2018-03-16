Россиянам начали продавать путевки на египетские курорты

Российская туристическая компания Tez Tour начала продавать путевки на египетские курорты, передает RNS со ссылкой на ее представителя. По его словам, в тур входят прямые перелеты в Каир, которые совершает авиакомпания «Аэрофлот».

Из Каира туристов будут автобусным трансфером доставлять на курорты — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Заезды в отели по срокам увязаны с регулярными рейсами «Аэрофлота», поэтому туры могут начинаться по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Представитель турфирмы назвал примерную цену семидневного отдыха в пятизвездном египетском отеле — от 1,3 тысячи долларов на двух человек.

Другие крупные туристические компании — Anex Tour и Tui — пока не приступили к продаже путевок в Египет и не собираются этого делать до возобновления чартерных рейсов непосредственно в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Трансферы из Каира, по словам их представителей, слишком сложно и дорого организовывать.

Напомним, «Аэрофлот» возобновит полеты из Москвы в Каир и обратно с 11 апреля. Рейсы будут совершаться трижды в неделю.

Указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром подписал в начале года президент РФ Владимир Путин, после чего Ростуризм дал туроператорам разрешение формировать путевки с учетом перелетов в египетскую столицу.