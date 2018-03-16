СМИ назвали одобренный Кремлем уровень явки на выборах-2018

Хорошей явкой на президентских выборах в текущем году в Кремле сочтут показатель от 65% — не ниже, чем на выборах главы государства в 2012 году. Об этом РБК сообщили близкие к правительству и администрации президента источники.

Шесть лет назад явка составила 65,3%. Один из собеседников издания пояснил, что более низкая явка на выборах-2018 будет расцениваться как снижение интереса к выборам, что нежелательно, учитывая усилия по привлечению россиян на избирательные участки.

Близкий к администрации президента источник рассказал, что не меньшее внимание уделяется количеству голосов, которые получит Владимир Путин: достойным результатом в правительстве сочтут 47-48 млн голосов. В 2012 году за Путина отдали свои голоса 45,6 млн россиян, 63,6% от общего числа пришедших на выборы.

Изданию также стало известно, что в администрации президента подготовили несколько предложений для регионов по повышению явки: «Фото на выборах», школьные референдумы, «Большие семейные игры», «Профориентирование» и другие. Как утверждает РБК, самым масштабным является проект по мобилизации бюджетников и сотрудников промышленных предприятий.