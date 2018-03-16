ЦИК назвал общую сумму расходов на президентскую кампанию

Центризбирком РФ обнародовал данные о расходах избирательных фондов всех кандидатов в президенты России на 13 марта 2018 года: в общей сложности они превысили 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Лидерами по тратам, как комиссия сообщала и ранее, остаются лидер ЛДПР Владимир Жириновский (398,85 млн руб), самовыдвиженец и действующий президент РФ Владимир Путин (371,04 млн рублей), а также представляющий на выборах КПРФ Павел Грудинин (214, 9 млн рублей).

Выдвинутый «Партией роста» бизнес-омбудсмен Борис Титов израсходовал 195,27 млн рублей, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский — 176,18 млн рублей, а телеведущая Ксения Собчак, которая зарегистрировалась на выборы от «Гражданской инициативы», — 156,1 млн рублей.

Меньше всех потратили избирательные штабы Сергея Бабурина из «Российского общенародного союза» (9,6 млн рублей) и Максима Сурайкина («Коммунисты России») — 1,5 млн рублей.