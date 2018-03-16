«Фобос» напугал москвичей самыми холодными выходными за 18 лет

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона об аномальных для марта морозах, которые нагрянут в Москву и Подмосковье в предстоящие выходные: ожидается 17-22 градуса ниже нуля ночью и от 5 до 10 градусов со знаком «минус» — днем.

Это настоящие январские морозы, подчеркнул Тишковец, отметив, что они «даже круче, чем в разгар зимы». «Такие холодные вторжения к середине марта случаются в Москве не чаще чем один раз в 18 лет. Это феноменальное похолодание», — приводит слова специалиста РИА Новости.

Гидрометцентр и раньше сообщал о том, что 17-18 марта в Москву придет холодный антициклон, следствием которого станут зимние морозы. Впрочем, аномальное похолодание коснется не только столицы: например, в Татарстане ожидается до 31 градуса ниже нуля.