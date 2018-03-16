В Якутске началась «золотая лихорадка»

Жители Якутска, где накануне из самолета на взлетную полосу выпали слитки из драгоценных металлов, продолжают искать золото. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления Гагаринского округа города.

По его словам, власти не обязаны информировать людей о том, что, по данным компании-владельца груза, все слитки уже собраны.

Также в соцсетях появились видео, на которых видно, как по заснеженным участкам в районе аэропорта люди ищут драгоценности, некоторые из них обследуют территорию на машинах.

Напомним, 15 марта, при взлете из аэропорта «Якутск» у грузового самолета Ан-12 авиакомпании «Нимбус» воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка, в связи с чем из самолета выпали драгоценные слитки. После инцидента экипаж принял решение о возврате в Якутск, никто не пострадал.