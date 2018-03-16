Украина решила выйти из программы экономического сотрудничества с РФ

На ближайшем заседании, которое состоится 21 марта, правительство Украины намерено прекратить действие программы сотрудничества с Россией, подписанной в 2011 году. Об этом телеканалу «112 Украина» сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине», — сказал Гройсман.

Действие подписанной в 2011 году программы рассчитано до 2020 года. Она предусматривает сотрудничество двух стран в сфере экономики, торговли, транспорта, социально-гуманитарной и других областях.