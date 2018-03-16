Глава МИД Британии обвинил Путина в причастности к отравлению Скрипаля

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон обвинил президента РФ Владимира Путина в принятии решения об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Мы полагаем, что, вероятно, это было в большей степени его (Путина) решение использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Великобритании, Европы, впервые со Второй мировой войны. Вот почему мы не согласны с Россией», — цитирует Джонсона телеканал Sky News.

У британских властей «есть проблемы с Владимиром Путиным и Кремлем», но не с российским народом, подчеркнул глава Форин-офиса.

Кроме того, Джонсон продублировал обвинения в том, что Россия нарушила международные соглашения о запрете химического оружия, поскольку «нелегально разрабатывала и хранила «Новичок» (тот самый нервно-паралитический газ, который считают причиной отравления Скрипаля и его дочери Юлии).

Ранее стало известно, что специалисты военного Центра охраны против оружия массового поражения (ОМП) в чешском Вышкове провели анализ проб вещества, отравившего Скрипаля, и отправили отчет руководству НАТО.