Минобороны РФ опровергло сообщения о химатаке в Восточной Гуте

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал не соответствующими действительности сведения о применении сирийской армией химического оружия в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Об этом стало известно РБК.

По данным военного ведомства, информация об атаке начала поступать во время вывода мирных жителей из одного из районов Восточной Гуты. Конашенков сообщил о спасении 11,5 тысяч человек.

«Нужно ли говорить, что не нашлось ни одного жителя Хаммурии, который хоть что-то об этом слышал. Как и не вышло ни одного сюжета об этом на западных каналах», — заявил Конашенков.

24 февраля Совет Безопасности ООН ввел в Сирии 30-дневное гуманитарное перемирие. Однако боевики объявили комендантский час на время гуманитарных пауз и массовые собрания мирных жителей, чтобы они не прорвались через гуманитарный коридор.

Первая группа из 52 беженцев смогла покинуть Восточную Гуту 11 марта.