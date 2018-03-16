В МВД оценили ущерб от коррупции в 2017 году в 177,5 млрд рублей

Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-майор Андрей Курносенко в интервью «Коммерсанту» рассказал, что в 2017 году сотрудниками правоохранительных органов удалось выявить свыше 70 тысяч преступлений экономической и коррупционной направленности. Общий ущерб от них составил 177,5 млрд рублей.

По данным начальника антикоррупционного главка МВД, около 45 тысяч из выявленных преступлений расследованы, к уголовной ответственности привлечены около 26 тысяч человек. В бюджет удалось вернуть 100,5 млрд рублей.

Андрей Курносенков назвал основным направлением деятельности сотрудников полиции в сфере защиты бюджетных средств противодействие хищениям в сфере гособоронзаказа, а также средств, выделенных на федеральные целевые программы и приоритетные национальные проекты. В бюджетной сфере было раскрыто 4697 преступлений, из них 2506 имели коррупционную составляющую. Размер выявленного ущерба превысил 17,7 млрд рублей.

Курносенков также рассказал, что в кредитно-финансовой сфере за 2017 год было раскрыто почти 20 тысяч преступлений и задокументировано свыше пяти тысяч налоговых преступлений. Он отметил, что свыше тысячи преступлений в кредитно-финансовой сфере были совершены в составе организованных групп. Сотрудники главка участвовали в 73 налоговых проверках, общая сумма налоговых взысканий по ним превысила 7 млрд рублей.