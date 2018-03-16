В России началась самая масштабная проверка молочной продукции

Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Роскачество в ближайшие 10 дней проверят реализуемую в РФ молочную продукцию. Такое поручение дал ведомствам вице-премьер Аркадий Дворкович, передает РБК. Срок проверки — до 26 марта.

Проводить ее будут путем закупки в розничной продаже молока, творога и сливочного масла. Их образцы исследуют в лабораториях Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Итогом должен стать подсчет доли фальсификата на рынке.

Источник в одной из молокоперерабатывающих компаний пояснил, что производителей проверка не касается — она пройдет на уровне магазинов.

Мероприятие носит беспрецедентный характер: оно впервые имеет федеральный масштаб и задействует сразу три надзорных ведомства. Курирует проверку министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов. Ему, как утверждают источники РБК, поручено «утвердить программу отбора проб и проведение испытаний, а также проанализировать результаты проверки в рамках реформы контрольной и надзорной деятельности».

В торговых сетях заявили, что подобные проверки — только отдельными надзорными ведомствами — проводятся регулярно, а о данной масштабной акции никаких уведомлений не поступало.