Россияне потеряли 55 млрд рублей на смене пенсионных фондов

В 2017 году граждане РФ могли лишиться 55 млрд рублей в процессе смены управляющих их пенсионными накоплениями, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные данные Пенсионного фонда России.

Из указанной суммы 34 млрд рублей приходится на «молчунов», которые ушли из ПФР в негосударственные пенсионные фонды (НПФ): чтобы осуществить этот переход без потерь, им следовало дождаться 2020 года. Примерно столько же, по оценкам Пенсионного фонда РФ, потеряли те россияне, которые перевели свои накопления из одного НПФ в другой.

Основная причина потерь — неспособность разобраться в процессе перевода накоплений, принципы которого сформулированы слишком сложно и непонятны обывателям. Эксперты предполагают, что по итогам нынешнего года потери будут еще больше.

В настоящее время смена страховщика без потери доходности разрешена один раз в пять лет, а если сделать это раньше, доход уйдет в резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС). Этот фонд используется на особые цели — выплаты правопреемникам умерших, компенсации потерь от инвестирования или краха страховых компаний. В ближайшее время объем накоплений фонда, как считают в ПФР, перевалит за 100 млрд рублей.