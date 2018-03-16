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16 марта 2018, 16:13
Борис Джонсон Великобритания Владимир Путин Дмитрий Песков отравление Россия Сергей Скрипаль

Кремль ответил на обвинения в адрес Путина по делу Скрипаля

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинения главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в адрес Владимира Путина и назвал их «шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличий». Об этом пишет ТАСС.

«Любая отсылка или упоминание нашего президента в этой связи является ничем иным как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия.

Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии мог исходить лично от президента России Владимира Путина.

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