16 марта 2018, 16:13
Кремль ответил на обвинения в адрес Путина по делу Скрипаля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинения главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в адрес Владимира Путина и назвал их «шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличий». Об этом пишет ТАСС.
«Любая отсылка или упоминание нашего президента в этой связи является ничем иным как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия.
Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Напомним, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии мог исходить лично от президента России Владимира Путина.
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