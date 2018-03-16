Поклонская попросила ЦИК вывести Собчак из президентской гонки

Депутат Государственной Думы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская направила в Центризбирком РФ запрос на снятие с регистрации кандидата в президенты России Ксении Собчак — из-за ее публичных заявлений на крымскую тему.

«Конечно, я молчать не могу. Поэтому и направила соответствующий депутатский запрос на имя председателя ЦИК России. Я думаю, что время (для принятия решения) ещё есть», — приводит объяснение Поклонской издание «Крыминформ».

Депутат уверена, что претенденту на пост главы государства «непозволительны» публичные заявления о том, что определенная часть страны не принадлежит России. Речь идет, в частности, о сделанном в октябре заявлении Собчак, которая назвала присоединение Крыма к РФ «незаконным с точки зрения международного права». По словам кандидата, учитывая эту «незаконность», полуостров следует считать украинским.

Кроме того, недавно Собчак объявила, что запросила разрешение посольства Украины в РФ на въезд в Крым через украинскую территорию. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал этот запрос «политической шизофренией».