В водах Неаполитанского залива найден античный порт

Подводные археологи обнаружили остатки древних сооружений в Неаполитанском заливе, недалеко от средневекового замка Кастель-дель-Ово, сообщает итальянское информационное агентство ANSA. Ученые полагают, что это следы первого поселения греков в этих местах, предшествовавшего основанию Неаполя.

Полуостров, на котором построен замок Кастель-дель-Ово, в древности был островом и носил название Мегарида. Именно там в IX веке до нашей эры греки с Родоса основали первое поселение, получившее название Партенопа (Παρθενόπη). По местной легенде, так звали сирену, бросившуюся в море после того, как она не смогла привлечь своим пением проплывавшего мимо Одиссея. Тело сирены морские волны вынесли на берег острова. Основанный греками город быстро стал процветающим торговым портом и вырос, перекинувшись с острова Мегариды на материковый берег. В память о нем современные неаполитанцы часто называют себя Partenopei «партенопейцами».

Но грекам-колонистам не всегда были рады местные жители этруски. Между ними часто возникали военные конфликты. Археологические исследования показывают, что в VI веке город был разрушен, но очень быстро рядом появился новый город, окруженный мощными стенами. Именно он и получил название Неаполь «новый город». Противостояние с этрусками продолжалось еще долго, пока в 474 году до н. э. греческий флот под предводительством сиракузского тирана Гиерона I ни одержал победу над этрусским возле порта Кумы (к северу он Палеополя). Изначальное поселение стали называет «старым городом» – Палеополем. Во времена Римской империи это было тихое место, где часто строились виллы знатных римлян. Например, на острове Мегарида находилась вилла знаменитого полководца и гурмана Лукулла.

Нынешнее открытие, по словам неаполитанского археолога Марио Негри, позволит уточнить сценарий застройки древнего Палеополя.