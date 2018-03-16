Путин объявил о начале подготовки новых майских указов

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками здравоохранения в Национальном медицинском исследовательском центре им. В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге заявил о о начале подготовки новых майских указов. Об этом сообщает РБК.

Владимир Путин отметил, что перед подготовкой указов представители власти должны получить новые ориентиры. «Сейчас, только что, вышли мои поручения правительству и администрации, и начнется подготовка вот этих вот конкретных указов по направлениям деятельности, по отраслям, в том числе по здравоохранению», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что рост зарплат медиков, который предусматривался майскими указами, должен и будет продолжаться вместе со средними заплатами по региону.

Напомним, СМИ еще в феврале сообщали, что в правительстве готовят новый блок указов президента, в чем-то подобный блоку так называемых «майских указов» 2012 года. Предполагалось, что указы могут быть приняты после того, как в России состоятся президентские выборы, а также будут подведены их итоги и пройдет инаугурация победителя.