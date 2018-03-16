Путин дал добро на решения против отказа от прививок

На встрече с работниками сферы здравоохранения президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о возможных мерах воздействия на так называемых отказников — россиян, которые принципиально отказываются от вакцинации и запрещают делать прививки своим детям.

«Конечно, здесь невозможно идти по пути каких-то административных окриков. Здесь, точно совершенно, нужно взаимодействие между специалистами и общественными организациями. Это подлежит, конечно, обсуждению», — цитирует главу государства «Интерфакс».

Путин констатировал, что вопрос об обязательной вакцинации россиян требует обсуждения и воздействия, направленного против «модной» тенденции отказа от прививок. В ответ на слова медиков о том, что эта «мода» опасна для здоровья нации, президент отметил: «Возможно принятие каких-то административных решений. Нужно только делать это аккуратненько, без административных окриков».

Российский лидер подчеркнул важность разъяснительной работы с людьми, так как многие не имеют полной информации о возможных осложнениях после вакцинации и воспринимают их возникновение как повод для критики прививок.