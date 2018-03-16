Госдеп допустил новые санкции против России из-за дела Скрипаля

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что американские власти могут вести новые санкции против России в связи с ситуацией вокруг отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает RT.

Науэрт утверждает, что инцидент связан с несоблюдением Россией Конвенции об использовании химического оружия и этот факт может стать поводом для новых запретительных мер.

15 марта председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам республиканец Эдвард Ройс обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом рассмотреть вопрос о введении санкций против России в свете ее предполагаемой причастности к отравлению Сергея Скрипаля.

«Я пишу с тем, чтобы, при всем уважении, попросить вас рассмотреть, должна ли Россия быть подвергнута санкциям в рамках Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения 1991 года в связи с отравлением британского гражданина Сергея Скрипаля и его дочери Юлии», — сказано в послании.

Ранее с подобным предложением выступил старший демократ сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес.

Напомним, с обвинениями в адрес России в связи с отравлением Скрипаля первой выступила британский премьер Тереза Мэй. Позднее США, Германия, Франция и Великобритания выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что Великобритания «детально обосновала своим партнерам, что ответственность за нападение с высокой вероятностью несет Россия».