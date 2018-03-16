Siemens обещал продать две турбины для Грозненской ТЭС

Немецкий концерн Siemens поставит «Газпрому» две газовые турбины для установки на Грозненской ТЭС. Об этом главы двух компаний Джо Кэзер и Алексей Миллер договорились на встрече в Санкт-Петербурге, передает РБК со ссылкой на пресс-релиз российского газового гиганта.

«Особое внимание было уделено поставке оборудования для Грозненской ТЭС. Согласно подписанному контракту, специалистами Siemens будут отгружены, установлены и введены в эксплуатацию две газовые турбины для электростанции общей мощностью до 360 МВт. Запуск объекта планируется в 2019 году», — говорится в пресс-релизе.

О закупке турбин Siemens для Грознеской ТЭС сообщали еще три года назад — по итогам конкурса на поставку оборудования для строящейся электростанции (ее возводит «Газпром энергохолдинг»). Изначально предполагалось, что будут приобретены паровые турбины, теперь же стороны договорились о газовых.