Вторая очередь Технопарка «Сколково» должна стать инвесторским проектом

Крупнейший в Восточной Европе Технопарк «Сколково» на сегодня заполнен на 98,5%, заявил генеральный директор Технопарка Ренат Батыров на состоявшемся 15 марта заседании Совета Фонда «Сколково». В ходе заседания был рассмотрен вопрос о проектировании второй очереди Технопарка «Сколково».

Открывая Совет, Президент «Сколково» Виктор Вексельберг выразил оптимизм в отношении перспектив сотрудничества Фонда с его международными партнерами и подчеркнул, что Фонд сохраняет «приверженность принципам международной кооперации в науке и в бизнесе». Комментируя проектирование второй очереди Технопарка, Президент Фонда заявил, что в новых зданиях должны быть обеспечены все условия для создания самых современных лабораторий на перспективу.

Нынешнее здание Технопарка, (первая очередь), было открыто в январе 2017 года и было построено на средства Фонда. Вторая очередь должна стать инвесторским проектом. Так, на заседании Совета Фонда было заявлено, что один из ключевых партнеров «Сколково», Сбербанк, намерен построить на территории иннограда жилой квартал для сотрудников своего дата-центра и технопарка. По мнению Виктора Вексельберга, это «знаковое» событие для инновационного центра.

В офисах и лабораториях действующего Технопарка уже работает 202 компании. Средний объем выручки стартапов - резидентов составляет 20 млн рублей в год. Арендаторы площадей в Технопарке «Сколково» имеют доступ к 16 Центрам коллективного пользования (ЦКП), которыми управляют частные компании-операторы, что экономит порядка 2,5 млрд рублей на покупке оборудования. По данным Рената Батырова, ЦКП выполнили для участников Фонда заказов на сумму свыше 200 млн рублей.

В Технопарке также действует открытый в ноябре 2017 г. Биомедицинский коворкинг, свои услуги резидентам предоставляет Робототехнический хакспейс с местами для сборки прототипов. Технопарк стал местом проведения масштабных инновационных событий (более 250 за год), включая такие крупные международные конференции, как «Открытые инновации». 24 апреля здесь состоится крупнейшая робототехническая конференция России, Форум Skolkovo Robotics.

«Мы видим, что компании в Технопарке растут быстрее, чем вне его – за счет тех возможностей, которые в нем заключены», – подчеркнул Ренат Батыров, обосновывая необходимость строительство второй очереди Технопарка.

Предполагается, что в течение ближайших трех лет будет построено 75 тысяч квадратных метров офисных и лабораторных площадей. По словам председателя правления «Сколково» Игоря Дроздова, следующее заседание Совета Фонда пройдет в новом кампусе Сколковского института науки и технологий.