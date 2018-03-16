Telegram потребовал аннулировать приказ о ключах к переписке для ФСБ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обошла установленную правительством процедуру оформления приказа, который позволяет ведомству получать ключи для дешифровки переписки в мессенджерах, утверждают юристы мессенджера Telegram. Об этом пишут «Ведомости».

По их данным, юристы мессенджера, который был оштрафован за невыполнение этого приказа, считают, что обход процедуры — повод признать документ незаконным. На этом основании они обратились в суд.

Приказ появился в июле, он должен был приниматься на основе так называемого закона Яровой, однако этот закон вступил в силу лишь на следующий день. Кроме того, как утверждают юристы Telegram, не проводилось общественное обсуждение документа.

ФСБ утверждает, что поскольку приказ разрабатывался по поручениям кабмина и президента, общественное обсуждение не было обязательным. В Министерстве юстиции заверили, что «спешка» с принятием документа не отразилась на законности результата.