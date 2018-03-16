Жириновский не включил сына в список возможных преемников

Кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский назвал целый ряд однопартийцев, которые могут стать его преемниками.

«Есть Дегтярев, Курдюмов, Чернышов, Диденко, Нилов, Власов — у него есть перспективы через 20 лет заменить, потому что он самый современный. У него смартфон в кармане, на любой вопрос он через минуту дает ответ. Я им не пользуюсь», — цитирует Жириновского РИА Новости.

Политик рассказал, что возглавлять партию — сложная и ответственная работа, для выполнения которой «нужно овладеть огромным массивом знаний» и «читать, читать, выступать, выступать», а на это «требуется 30-40 лет».

СМИ обратили внимание на то, что в числе потенциальных преемников Жириновский не указал своего сына Игоря Лебедева, который сейчас занимает пост заместителя председателя Госдумы от ЛДПР. Остальные, кого назвал лидер партии, являются депутатами нижней палаты парламента VII созыва.