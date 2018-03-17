Курды сообщили о гибели в Африне 50 мирных жителей под ударами Турции

В результате ударов ВВС Турции по сирийскому городу Африн 16 марта погибли 47 мирных жителей. Об этом агентству ANF сообщили в курдских Отрядах народной самообороны.

Согласно их данным, удар был нанесен, в частности, по больнице Avrin в центре города, в результате погибли 16 человек, десятки получили ранения.

Также на выезде из города были разбомблены трактор и еще одно транспортное средство.

Турция проводит военную операцию в регионе с 20 января. Сирийский Африн и окрестности контролируются курдами, которых турецкие власти обвиняют в связях с курдскими повстанцами, добивающимися автономии в Турции.

Курды заявляют об этнических чистках в регионе.