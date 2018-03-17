17 марта 2018, 13:09
Курды сообщили о гибели в Африне 50 мирных жителей под ударами Турции
В результате ударов ВВС Турции по сирийскому городу Африн 16 марта погибли 47 мирных жителей. Об этом агентству ANF сообщили в курдских Отрядах народной самообороны.
Согласно их данным, удар был нанесен, в частности, по больнице Avrin в центре города, в результате погибли 16 человек, десятки получили ранения.
Также на выезде из города были разбомблены трактор и еще одно транспортное средство.
Турция проводит военную операцию в регионе с 20 января. Сирийский Африн и окрестности контролируются курдами, которых турецкие власти обвиняют в связях с курдскими повстанцами, добивающимися автономии в Турции.
Курды заявляют об этнических чистках в регионе.
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